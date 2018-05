Progetto Scala, Antonio Ferrigno “Pronti a far sentire la nostra voce e a dare identità alla Città”. Ecco le novità

Scala, Costiera amalfitana. Si comincia a scaldare l’atmosfera politica nella cittadina della Costa d’ Amalfi . Luigi Mansi per la prima volta , dopo aver governato per dieci anni ininterrottamente, ha un avversario politico e la partita comincia a giocarsi. Molto dipende dagli schieramenti in campo, chiediamo a Ferrigno di rivelarci i nomi “La lista la renderemo nota il nove maggio al momento della presentazione” In genere a Scala si dice che durante le elezioni succede di tutto, pressioni etc “Ci sono pressioni, è normale. Ma siamo sereni” Le proporzioni si possono sapere, ci saranno donne? “Saremo cinque e tre…” . Cosa ti ha spinto a candidarti? “L’amore per la città che non sta avendo il giusto ruolo in Costiera amalfitana, una città che deve avere la sua identità” Luigi Mansi ha cominciato con degli incontri che hanno sapore pre elettorale secondo alcuni, abbastanza scontato, fra l’altro, che un sindaco uscente cominci a snocciolare risultati e fare presentazioni che abbiano il sapore di comizi elettorali , cosa inopportuna nella campagna elettorale, ma improvvisamente ha rinunciato a farli, ha fatto qualche nota ? “Abbiamo con una nota cortese fatto presente la cosa, ci sono diritti da rispettare” Sarà uno scontro duro contro Mansi? “Non siamo contro nessuno, ma per Scala. Chiariamo questo, il nostro scopo è cambiare volto al nostro paese con un rilancio turistico vero. Vogliamo far sentire la nostra voce e dare identità a questa Città”. Insomma la partita è aperta, come andrà a finire?