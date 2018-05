Prof assediati dai genitori: stop alle chat WhatsApp

Decine di aggressioni fisiche subite in appena 5 mesi e un fuoco incrociato che prende vita sui social network e dilaga tra le mamme più agguerrite, pronte anche ad alzare le mani: così per i docenti la cattedra diventa una trincea e le chat tra genitori iniziano a fare davvero paura. Dall’inizio del 2018 ad oggi sono state 25 le violenze subite dagli insegnanti da parte di genitori intervenuti in difesa, si fa per dire, dei loro figli. Un’escalation senza fine che attraversa tutta l’Italia dai casi di Torino a quelli di Alessandria, passando per Roma, Napoli, Viareggio, Palermo e Treviso: mamme che aggrediscono le maestre, papà che lanciano pugni e docenti che inevitabilmente finiscono al pronto soccorso. E si tratta di un bilancio che può tener conto solo dei casi emersi tramite denunce vere e proprie o tramite foto e video ripresi dai ragazzi e pubblicati sul web. Difficile quindi immaginare quanti siano i casi che restano chiusi nelle quattro mura della scuola.

di Lorena Loiacono IL MATTINO