Primo meeting nazionale “Promoter I.C.O. Italia” organizzato dal maestro Antonio Improta

TEVEROLA. Sabato 5 maggio, presso la sala riunioni della caffetteria pizzeria “Nazionale” del Signor Martino, si è tenuto il meeting nazionale “Promoter I.C.O. Italia”, organizzato dal Maestro Antonio Antonio di Teverola.

Presenti all’evento i promoters dello staff nazionale I.C.O., i quali hanno stilato il calendario ufficiale degli eventi nazionali ed internazionali per l’anno agonistico 2018/2019. Si è deciso che i prossimi campionati italiani assoluti, coinvolgenti tutte le discipline da combattimento targate “I.C.O. Italia”, si terranno nel mese di aprile 2019, nella città di Aversa, presso il palazzetto dello sport “Palajacazzi” di via Salvo D’Acquisto. E’ prevista una partecipazione di oltre 500 atleti provenienti da tutte le regioni italiane, coordinati dallo staff organizzativo Improta.

A fare gli onori di casa della riunione nazionale è stato personalmente il sindaco della città di Teverola, Dott. Dario Di Matteo, il consigliere provinciale Maurizio Di Chiara, il consigliere comunale di Casaluce, Pasquale Bruno, ed il direttore tecnico della palestra “Art fit Wellness Lab”, Giovanni Caputo. Il presidente nazionale “I.C.O. Italia”, Alessandro Cecchini, si è detto soddisfatto per i saluti resi dalle istituzioni locali.