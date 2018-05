Presentazione SCULTURA LIGNEA DEL SETTECENTO A NAPOLI. Nuovi spunti e proposte\"

Castellammare: appuntamento sulla scultura lignea del Settecento

Arte e musica alla chiesa del Purgatorio

Sabato 19 maggio 2018 (ore 18) presso la confraternita del SS. Crocifisso e Anime Sante del Purgatorio (Castellammare di Stabia, via del Gesù 20) sarà presentato il nuovo libro di Egidio Valcaccia “SCULTURA LIGNEA DEL SETTECENTO A NAPOLI. Nuovi spunti e proposte”.

La conferenza sarà introdotta da Giuseppe Porzio (docente dell’Università L’Orientale e componente del Comitato Scientifico di Capodimonte) e la lectio magistralis sarà tenuta da Riccardo Naldi (docente dell’Università L’Orientale di Napoli). Sarà, inoltre, presente mons. Alfonso Punzo (prelato della cappella del Tesoro di San Gennaro). Seguirà un momento musicale che vedrà protagonisti il soprano Rosalba Alfano e il maestro Salvatore Torregrossa (Atmosfere. Tra Musica e Arte).

Il volume offre una raccolta di nuovi spunti e inedite proposte attributive nel campo della scultura lignea del Settecento a Napoli, grazie ai quali è possibile riconsiderare la reale dimensione artistica di alcuni maestri, spesso quasi del tutto sconosciuti. Si tratta di un affascinante viaggio alla scoperta di un patrimonio d’arte distribuito, in gran parte, in chiese e monasteri della Campania e del Sud Italia, Spesso, in piccoli centri, lontano dai riflettori della capitale che esercitava il suo influsso con i preziosi modelli come le statue che fanno parte del Tesoro di San Gennaro. Sono presentate anche importanti novità pertinenti al patrimonio d’arte dei comuni di Castellammare di Stabia, Gragnano, Lettere, Agerola, Ravello, Positano e Vico Equense.

L’artistico momento conviviale sarà offerto da LA FATA DELLE TORTE di Antonella D’Amora.