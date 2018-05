Premio Positanonews per le Frecce Tricolori consegnato oggi a Francesca Massa in redazione a Piano di Sorrento. Per lei una pergamena con la motivazione e la pizza, una delle migliori della Penisola Sorrentina, quella della Stelluccia ai Colli di Fontanelle di Sant’Agnello. Francesca Massa giovanissima, ha solo 18 anni, prossima alla maturità, studia al Liceo Scientifico di Sorrento, partecipa ad un coro a Meta ed è una ragazza straordinaria piena di vitalità e simpatia. Sarà sicuramente una promettente fotoreporter e magari potrebbe iniziare proprio con Positanonews…

Altro premio per la foto giornalistica, dove ha rappresentato tutta la penisola sorrentina, è andato a Giuseppe Di Martino fotografo e tecnico di computer originario di Positano con ufficio a Piazza Mercato al fianco del Bar Due Pini.

