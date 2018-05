PRAIANO : ROBERTO IRACE CHIEDE AIUTO PER NON FAR MORIRE LASCIOLA VELA

Lasciola Vela è un’associazione dedita all’insegnamento di sport acquatici che opera alla Praia dal 2007.

Dall’inizio della nostra avventura abbiamo insegnato e coinvolto decine di ragazzi praianesi e non con gli sport acquatici.

Abbiamo praticato insieme windsurf, canoa, sup, arrampicata libera, lezioni di remata, snorkeling, passeggiate in montagna

“nature”e nodi.

Alla nascita dell’associazione il comune di Praiano metteva a disposizione un locale in disuso sito alla Praia dove

poter tenere a rimessa le nostre attrezzature che, negli anni, grazie alla generosità di diversi privati,

si sono moltiplicate;

Abbiamo quindi potuto offrire sempre più attività solo in virtù del fatto di avere un posto sicuro dove riporre tutte le

attrezzature (tavole da windsurf, pagaie, vele, canoe, barchetta a remi, giubbotti, etc etc…)

Ora, la nostra splendida realtà associativa sembra destinata a scomparire, in quanto, l’amministrazione comunale ha

deciso di utilizzare gli spazi che ci aveva concesso per destinarli al prossimo campo estivo organizzato dal comune stesso.

Vorremmo sottolineare che la nostra attività non è, e non è mai stata, a scopo di lucro e che non saremo in grado di

continuare il nostro percorso con i ragazzi senza uno spazio disponibile.

Lanciamo quindi un appello a tutti; privati, professionisti, associazioni, autorità:

Salvate la nostra associazione!

Aiutateci a salvare questa realtà cosicché altri ragazzi e ragazze possano continuare a scoprire ed amare il nostro mare

e le nostre montagne, ed aiutate me a salvaguardare la mia passione.

Cercateci su Facebook come “Lasciola vela” per poter visionare con i vostri occhi questi dieci anni segnati da amore,

passione per il mare e da tanti bei momenti trascorsi assieme.

Non abbondiamo il sogno di tanti ragazzi.

A nome di Roberto Biagio Irace – Presidente dell’associazione Onlus “Lasciola Vela”.

AIUTATECI ::

Pagina facebook : https://www.facebook.com/lasciola.vela