Praiano, Costiera amalfitana. Un piccolo reportage, come di consueto fa Positanonews ad inizio stagione turistico, sulla spiaggia de La Praia, uno degli angoli più belli della Costa d’ Amalfi e della Campania. Un luogo che ha enormi potenzialità se fosse curato e promosso di più . Sulle condizioni di Via Terra Mare , la romantica stradina che porta dai ristoranti che si incontra, tutti buoni, Da Alfonso a Mare, Clelia, Armandino per passare per Il Pirata fino alla discoteca L’Africana, c’è stata una segnalazione del Movimento Cinque Stelle a Pasqua, le condizioni non erano davvero delle migliori.

Sempre su La Praia continuano le contestazioni sulle concessioni e problematiche , la mareggiata ha danneggiato il pontile gestito dalla Prisma di Pippo De Angelis , esperto di Sant’Agnello che opera anche a Capri , Sorrento e non solo. Si parlava di interventi e responsabilità, ma non siamo riusciti a sapere molto. Ci sarebbe stato un incontro con gli operatori con l’amministrazione che avrebbe annunciato il da farsi, ma non ci risulta nulla. Di ufficiale, per noi, esiste solo l’albo pretorio comunale. E li l’amministrazione di Giovanni Di Martino, a quanto abbiamo visto, non ha fatto nulla. Abbiamo chiesto lumi via facebook a sindaco e Movimento Cinque Stelle, quando avremo risposte vi informeremo al proposito.

A parte i soliti problemi, il deposito, gli spazi occupati etc, e a quelli storicamente causati dalla divisione di questo angolo di paradiso fra Furore, che gestisce la strada che da in concessione a parcheggiatori che a volte sono stati contestati per svariati episodi, e Praiano, in attesa di una gestione consociata fra le amministrazioni guidate da Raffaele Ferraioli e Di Martino, ci segnalano una curiosità. Spuntano dei cartelli che non sappiamo da dove siano spuntati e chi e come li abbiano appoggiati sul posto, ne che fine faranno.

“Sono brutti e non rappresentano esteticamente il territorio”. Parliamo dei cartelli, ovviamente, e non delle foto. Insomma curare la bellezza sarebbe il primo passo verso una riqualificazione e rilancio di uno dei posti più belli del mondo come la Praia.

Ricordiamo che il nostro territorio è stato riconosciuto dall’UNESCO patrimonio dell’umanità anche grazie alla sua Bellezza…

E la Bellezza salverà il mondo, diceva Dostoevsky, e forse salverà anche la Praia che è già bella di suo.