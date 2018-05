Praiano, l’ex sindaco Gennaro Amendola “La SS 163 strada più pericolosa d’ Italia e i politici non se ne accorgono”

Traffico in Costiera amalfitana. Positanonews quotidianamente denuncia uno stato di invivibilità assoluta da Positano ad Amalfi, da Atrani a Ravello, per percorrere pochi chilometri ci vogliono ore e disagi infiniti, Anas, provincia di Salerno, Regione Campania tutti assenti. Sulla nostra testata abbiamo denunciato le deroghe a gogò di autobus turistici spacciati per servizio pubblico, il traffico infernale , le violazioni continue dei divieti. A lanciare su facebook un appello anche l’ex sindaco di Praiano Gennaro Amendola:

QUALCUNO DEI NOSTRI DIRIGENTI POLITICI E PUBBLICI SI E’ ACCORTO A CHE PUNTO SIAMO ARRIVATI ?

LA NOSTRA SS 163 E’ DIVENTATA LA STRADA PIU’ PERICOLOSA D’ITALIA, CON, MEDIAMENTE 2 INCIDENTI AL GIORNO.

Domanda 1) dove sono le Forze dell’Ordine ?? Bus oltre i limiti, Minivan guidati da cinesi, Auto a noleggio guidate da turisti (Russi ?) ubriachi, Auto a noleggio parcheggiate ovunque, motocicli guidati da turisti senza regole.

Domanda 2) dove sono ASL ed ARPAC e perche’ non si controllano i livelli di inquinamento nei Centri UrbanI della Costiera?

Domanda 3) a proposito di controlli…. nessuno si e’ accorto che circolano Auto e motocicli con targhe bulgare/rumene ecc. guidati da turisti e da italiani ??? Sono in regola ?

Domanda 4) perche’ Chi x lavoro o x necessita’ (sic !) deve circolare con l’auto o la moto deve rispettare tutte le norme ed ordinanze varie (sensi unici, divieti di sosta, velocita’, cinture, assicurazioni, revisioni, casco, ecc.) ed invece altri NO?

Domanda 5) chi e’ quell’incapace che autorizza il transito di linee (in deroga) di bus Rossi, Arancioni, Grigi ? e perche’ questi Bus che sono sempre vuoti non fanno le fermate come la Sita? e se non lo vogliono fare perche’ vengono autorizzati ?

Le domande e’ meglio finirle qui…. l’ultima pero’ ci vuole… VISTO QUANTO STA ACCADENDO PERCHE’ QUALCUNO IN PROCURA DELLA REPUBBLICA NON SI DA’ UNA SVEGLIA?

SIAMO SICURI CHE IN QUESTA SITUAZIONE SCANDALOSA NON C’E’ QUALCUNO CHE NON FA IL PROPRIO LAVORO ??

Se non succede nulla pero’ viene un dubbio : vuoi vedere che anche da quelle parti c’e’ qualcuno che non fa il proprio lavoro ?