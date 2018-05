Praiano, lavori senza autorizzazione sismica: Comune blocca tutto

Lavori eseguiti senza autorizzazione sismica e il Comune di Praiano si è subito attivato. Lo scorso 17 maggio, su disposizione della Guardia di Finanza di Salerno sezione Navale congiuntamente con il B.C.M. Proto, è stato effettuato un sopralluogo presso un immobile di via G. Capriglione.

All’esito del sopralluogo sono state riscontrate delle opere difformi ai titoli rilasciati nonché opere realizzate senza titoli edilizi. Da ulteriori accertamenti d’ufficio si è riscontrato che era stata presentata variante sismica la quale non è stata ancora rilasciata pertanto le opere di variante del locale tecnico risultano sprovviste di autorizzazione sismica.

E’ stato ritenuto, quindi che le opere non potevano iniziare se non muniti di Autorizzazione Simica inoltre riscontrando opere non autorizzate e/o difformi dai titoli autorizzativi sul manufatto principale si sono ritenute le opere pertinenziali non eseguibili. Ecco perché è stata ordinata Ad Horas la sospensione dei lavori.