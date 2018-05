Praiano, lavori di rifacimento del manto stradale sulla SS 163: divieto di sosta con rimozione da mercoledì 23 maggio

Nel comune di Praiano a partire da domani, mercoledì 23 maggio, sarà istituito un divieto di sosta con rimozione nel tratto di strada da VIa Roma/Hotel Open Gate a Via Roma/Ceramica LizArt, situato sulla Statale 163 Amalfitana, a causa dei lavori di rifacimento del manto stradale. Enel Distribuzione ha infatti assicurato lavori di miglioria agli impianti elettrici, facendo opportuni scavi sulla SS 163 dal km 21+194 al km 21+510, come emesso attraverso ordinanza della Polizia Locale n.20/2018. Tutte le auto, che a partire dalle ore 22 alle ore 6 e fino a venerdì 25 maggio, sono parcheggiate sul suddetto tratto di strada, saranno rimosse.