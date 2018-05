Praiano, lavori della fibra ottica a Vettica Maggiore

Proseguono le installazioni della fibra ottica in Costiera Amalfitana, infatti il cablaggio sta avendo luogo a Vettica Maggiore sulla strada statale. Date le circostanze e i tempi, si presume che siano i lavori dell’azienda Connectivia, che sono avvenuti anche nella vicina Positano e seguendo per Agerola, Furore, Conca dei Marini e Amalfi. Tuttavia c’è ancora molto lavoro da fare sul territorio della Divina, per ridurre il digital divide.