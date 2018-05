PRAIANO ELICOTTERO BLOCCA LA STRADA PER CIRCA 3 ORE

Non basta il traffico giornaliero della statale 163 che ogni giorno ci soffoca, adesso la nota ditta edile di Praiano collabora anche con linee aeree, per trasporti “DOVE VUOI TU”.

Basta che ci sono io.

Ma le forze dell’ordine mi chiedo io DOVE SONO? Comando dei vigili urbani?Carabinieri?Polizia di stato?

Ricordo anni fa a casa mia, per 15 cm di muro più alto nel giardino di casa ,arrivò tutta la corte d’appello da Salerno.

E ADESSO TUTTI QUANTI VOI DOVE SIETE????????????

Mi domando, Ci domandiamo..

Dal centro del paese siamo restati bloccati più di 2 ore per rientrare a casa, con i bambini piccoli in auto che dovevano mangiare, ed hanno pianto e sofferto il caldo.

Ed io per colpa di questi incoscienti devo veder soffrire i miei figli??

La prossima volta non capiterà più perché ,andrà tutto diversamente!

Ci avevano detto che potevamo salire a piedi se andavamo di fretta. Ma stiamo scherzando?

Ho fotografato il tutto con foto e video, che presenterò presso la PROCURA DELLA REPUBBLICA ITALIANA, perché io sono stufo e parlo anche per quei cittadini che non parlano per paura “non so di che”.

Questo elicottero è arrivato dal nulla , è atterrato in mezzo alla strada che porta alla chiesa di San,Luca di Praiano, e verso Costantinopoli.

I lavoratori della “nota ditta” ci avevano comunicato che c’era un emergenza, ma poi abbiamo visto l’elicottero fare su e giù con basi di cemento,mattonelle, ecc, direzione verso una villa privata al di sotto del bivio di vettica di Praiano.

Ripeto per quello che mi è accaduto sporgerò denuncia , e andrò avanti.

Io la mia famiglia e le altre famiglie ,abbiamo il diritto di arrivare alle nostre abitazioni, senza problemi ,e senza stop, solo in caso di vera emergenza, non per queste prese ignoro.

Ringrazio anche al sindaco di Praiano,che 30 chiamare perse mi ha rifiutato la chiamata, e al comune di Praiano per avermi mandato a comprare il sale( come si dice a Napoli) Grazie ancora per l’ennesima presa in giro.

Imparate a vivere da persone civili ,e non da animali che rispetto parlando sembrano più civili di VOI!

UNA SOLA PAROLA VERGOGNATEVI!!!!!!!