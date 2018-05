Positano sunday evening Music, Art, Poetry

Positano, Amalfi Coast . Sunday evening at 8pm in the Oratorio next to the main church the PosiMuse Association together with the Positano Town Hall will present an enchanting evening of art and music – Maggio delle Muse (May of the Muse). At center stage a piano concert by Positano pianist Marianna Casola. She will be playing a little known piece celebrating Naples written by an Italian composer Castelnuovo-Tedesco who became a composer for films in America. There will also be paintings and photographs in exhibition plus a poetry reading with Anna Celentano in Italian and English.

Positano, Costiera amalfitana. Domenica sera alle ore 20 nell’oratorio accanto alla Chiesa Santa Maria Assunta l’Associazione Posimuse col patrocinio del Comune di Positano presenterà un’incantevole serata d’arte e musica – maggio delle Muse (maggio della musa). Al centro stage un concerto di pianoforte di Positano pianista Marianna Casola. Sarà un piccolo pezzo che celebra Napoli scritto da un compositore italiano Castelnuovo-tedesco per Piedigrotta che divenne un compositore per film in America. Ci saranno anche dipinti e fotografie in mostra più una lettura di poesia con Anna Celentano in italiano e inglese.

