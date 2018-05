Positano. Sosta selvaggia: un NCC crea disagi e causa incidente stradale

Verso le 10,30 si è verificato un incidente stradale sulla S.S. 163 qualche curva prima del Belvedere . Il tutto è stato innescato da una sosta di un NCC, che fermatosi per far godere del panorama i propri clienti, ha causato non pochi disagi alla circolazione. Infatti un’auto che si è trovata la destra occupata dal veicolo, ha sorpassato, invadendo la sede stradale riservata alla circolazione riservata al senso senso inverso, nel frattempo sopraggiungeva in senso opposto un motociclo e i due veicoli si sono scontrati; il conducente del motociclo ha avuto la peggio.

E’ intervenuto il 118 che ha soccorso il ragazzo, Francesco, di Positano che ha riportato qualche ferita ed è stato trasportato all’Ospedale di Sorrento per le cure del caso.

Purtroppo la sosta selvaggia di pulman, NCC e taxi, in quel punto, è all’ordine del giorno, ci domandiamo se non sarebbe più opportuno, per evitare questi inconvenienti, controllare questi rallentamenti pericolosi.