Positano sindaco De Lucia unico favorevole ad abolizione tassa di soggiorno voluta dal M5S, ha ragione. Ecco perchè. Intanto facciamo una premessa, Positano è stato l’ultimo comune turistico di rilievo internazionale ad applicare la tassa di soggiorno in Campania e forse in Italia.

“Una necessità”, come ha spiegato il sindaco Michele De Lucia. In pratica lo Stato sta tagliando progressivamente i rubinetti ai comuni mettendoli in difficoltà. Intanto, almeno in linea di principio, secondo noi, è condivisibile il fatto che lo Stato ricominci a dare risorse agli enti locali che sono più vicini ai cittadini. Ovviamente staremo a vedere come e perchè-

Tornando alla tassa di soggiorno questa è una tassa che a Positano in particolare non ha senso. Si fa pagare il turista stanziale, che proprio perchè soggiorna da maggiormente al paese in termini anche di indotto economico, se proprio vogliamo andare sul concreto, e crea meno problemi alla vivibilità e viabilità del nostro paese soffocato dal traffico via terra e via mare.

La volontà dell’amministrazione, concorde con quella di tutto il paese, è quella di far pagare, se possibile, la tassa di sbarco, come si fa a Capri, tassa più equa , visto che verrebbe pagata sia da chi arriva qui per rimanerci o solo per visitare la città, creando di fatto con l’afflusso disagi al paese, che devono essere affrontati con maggiori spese di ausiliari, polizia municipale, pulizia del paese, che vanno sulle spalle dei residenti che fra l’altro subiscono queste invasioni.

Altra riflessione che si impone a favore dei trasferimenti contro la tassa di soggiorno è che la tassa di soggiorno non è un incasso pure e semplice senza costi. Pensate alla gestione di tutte le contabilità degli alberghi, dei comuni, dei passaggi che si devono fare, dei controlli anti evasione.

Gli altri sindaci della Costiera amalfitana e Penisola sorrentina favorevoli alla tassa di soggiorno dovrebbero riflettere maggiormente su questi aspetti e considerarne i vantaggi di una abolizione, a fronte di maggiori trasferimenti. Sarà difficile ammetterlo, ma in effetti la tassa di soggiorno è una imposizione poco rispettosa dell’ospite. Per la sua permanenza già paga la struttura ricettiva che a sua volta dovrebbe pagare le tasse.

Ha più senso far pagare lo sbarco , o l’accesso, come avviene per i musei, i parchi, per tutto ciò che è bello e va protetto, come il nostro territorio che nel suo complesso è di una bellezza unica , riconosciuta come tale a livello universale anche dall’UNESCO.

Il pagamento di un ingresso avviene per tutti i luoghi protetti al mondo e non si grida allo scandalo. Per le aree protette, e la nostra la è, e non pensare che lo sia solo colpendo gli abusi edilizi. Positano bisogna cominciare a pensare a proteggerla, dal traffico, dal caos, comunque bisogna dar valore all’ingresso in un paese-presepe come il nostro, visto come una specie di museo di bellezze all’aria aperta. E così come per tutti i musei bisogna pensare al contingentare gli accessi o renderli sostenibili vietando gli accessi ai grandi autobus e di far pagare per accedervi, utilizzando tali incassi per fronteggiare le spese necessarie agli afflussi stessi e per migliorare il paese.