Positano si apre la “Piazza dei Racconti” col saggio delle scuole e il premio Pietro Fusco

Positano, Costiera amalfitana . Finalmente si apre la “Piazza dei Racconti” , il teatro all’aperto realizzato al di sopra del depuratore della Città Romantica, che noi di Positanonews , con un video che riproponiamo, abbiamo chiesto di far riaprire.

Ad aprire questo spazio saranno lunedì sei giugno gli studenti delle scuole elementari e primarie per presentare il loro saggio , con i laboratori di fine anno, e per presentare il Premio “Pietro Fusco” , il ragazzo di Montepertuso rimasto nei cuori di chi lo ha conosciuto.

Il Comune ha anche concesso il patrocinio , su richiesta della Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo Prof.ssa Stefania

Astarita, prot. n. 5674 del 07.05.2018, tendente ad ottenere il patrocinio per il Premio “Pietro Fusco”, istituito dal Consiglio d’Istituto dell’I.C. “L. Porzio” in data 02/05/2018, per ricordare il piccolo Pietro scomparso il 3 Dicembre 2017, con delibera di giunta comunale numero 64 del 7 maggio 2018.

A dispetto della “location” questo spazio è straordinariamente bello , con una visuale sulla chiesa, centrale e fruibile per spettacoli all’aperto e anche per poter vivere una piazza. Una scommessa azzardata che ci è piaciuta quella del sindaco di Positano Michele De Lucia.

“E’ giusto che il primo evento sia delle scuole, visto che dalle scuole è stato dato il nome a questa piazza – ci dice De Lucia -, poi successivamente faremo una presentazione pubblica e istituzionale. Intanto è davvero con grande gioia che accolgo l’idea del Premio “Pietro Fusco” e sarà una grande soddisfazione vedere il lavoro svolto da docenti e ragazzi dell’ Istituto Comprensivo che stanno ottenendo ottimi risultati in tutti i campi”.

Non solo questo, ultimamente siamo stati con Nino Di Leva l’attivissimo consigliere comunale delegato alla scuola nel plesso delle scuole elementari per il delicato trasferimento della biblioteca comunale dal plesso delle scuole medie , gestita dall’associazione Posidonia, dove l’anno prossimo andranno concentrate tutte le scuole in un ideale percorso verticale dalle primarie alle medie, come per i dettami della didattica più evoluta.

Anche qui si prospetta la nascita di spazi culturali e artistici, sulla scia della riscoperta delle opere di Scielzo che si trovano proprio fra le scale e le aule di questo plesso. Si parla di uno spazio cinema o teatro al chiuso , strutture sociali e altro. Ci vorrà sicuramente un gran lavoro e l’impegno anche delle associazioni e dei cittadini, ma , come per la piazza dei racconti, è un progetto che condividiamo e ci entusiasma.

Il nostro video – denuncia di un luogo seppur completato rimasto inutilizzato può essere archiviato, ma è da vedere per poter ammirare nella sua bellezza la piazza che sarà scenario dello spettacolo delle scuole pubbliche che stanno ottenendo sempre più successo anche grazie alla gestione della dirigente scolastica e dei professori con la sinergia dell’amministrazione comunale.