Positano, operazione maltempo: marinai Lucibello in azione – VIDEO

Operazione maltempo a Positano. In vista dell’ondata di maltempo che dovrebbe abbattersi sul Paese, Sud Italia compreso, i marinai della Lucibello hanno cominciato ad attivarsi per prevenire eventuali danni. Come abbiamo riportato nella giornata di ieri, è in arrivo un ciclone mediterraneo dalla Tunisia, il quale raggiungerà la Sicilia in giornata, con rovesci e temporali anche forti a partire dal pomeriggio di oggi.

Nubi sparse su Campania e Calabria con qualche pioggia sulla zona ionica, poi in serata peggioramento previsto anche in Campania. Temperature in calo a partire da Ovest. Venti forti da Levante al mattino, tendenti a disporsi da Libeccio in Sicilia entro sera. Mari molto mossi o agitati; molto agitato dalla sera lo Stretto di Sicilia.

Si prevedono, quindi, problemi per le coste della Campania in provincia di Salerno e Napoli per cui collegamenti via mare anche per Capri, ma sopratutto per Positano visto il molo, sono a rischio. Abbiamo ascoltato, però, l’ufficio locale marittimo di Positano il quale ci ha rivelato che probabilmente si potrebbe mantenere la regolarità delle corse per questo pomeriggio. Dubbi sulla sera, invece. Domani sono previste onde di tre metri a causa dello Scirocco, ecco perché i marinai si sono già attivati in tal senso.