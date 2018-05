Positano Nocelle e Sentiero degli Dei su Geo e Geo. Grazie Aniello Cinque, Arcangelo e Lucy VIDEO

Un bellissimo e lungo spot per la bellissima Nocelle e per il meraviglioso Sentiero degli Dei, da tutti nota come la più bella passeggiata montana del mondo, da Agerola per Praiano e Positano sovrasta la Costiera amalfitana e da li lo sguardo arriva dalla costa d’ Amalfi alla Punta di Campanella verso Sorrento , Capri e il Golfo di Napoli, come stare in paradiso. E il cuore di tutto è Nocelle, stupenda e telegenica la presenza di Aniello Cinque , volontario del Comune e dell’associazione Fondo Ulivello , con i suoi novanta anni ha reso l’idea della bellezza dei personaggi di Nocelle di una volta, oltre ad essere un uomo di cuore. Molti sanno che lui si preoccupa addirittura della viabilità del suggestivo villaggio , tanti turisti hanno avuto beneficio dai suoi servizi visto che ci sono tante mattonelle non sempre molto chiare. Nocelle sta diventando sempre di più un punto di riferimento per l’autentica ospitalità , tanto da diventare sempre di più meta ambita dai turisti che qui trovano un clima straordinario anche ad agosto. Arcangelo Cinque è stato bravissimo nel suo incedere sulle famose 1800 scalinate di Nocelle che collegano Arienzo, un modo bello e naturale per continuare il sentiero degli Dei fino a mare evitando del tutto veicoli, passando per la piazza di Santa Croce, una delle più belle d’ Italia da qui ci si può rinfrescare e riposarsi godendo di un punto panoramico unico al mondo, per molti un palcoscenico che non ha nulla da invidiare a Ravello. Sul percorso del Sentiero degli dei intravvediamo “Zia Lucy” la famosa guida escursionistica. Questo in sintesi se ci siamo dimenticati di qualcosa vedete direttamente voi il programma integrale.

ECCO IL VIDEO DOPO IL MINUTO 6,30 VEDETE IL SERVIZIO SU NOCELLE