Positano, niente fuochi per la festa di San Vito: strascichi per l’incendio a Montepertuso

Non ci saranno i tradizionali fuochi in onore di San Vito, Santo Patrono di Positano che si festeggia il 15 giugno. Restano ancora impressi gli strascichi dell’incendio, capitato in occasione dei festeggiamenti della Madonna delle Grazie, quando l’anno scorso a Montepertuso, generò un incendio, a cui seguì un secondo che portò ad un epocale disastro, visibile paesaggisticamente per tutto l’arco dell’inverno. Le persone che quest’anno si dovevano occupare dei fuochi, solo per l’uscita della statua del Santo, non si dicono disponibili e probabilmente sarà a rischio anche lo spettacolo pirotecnico del 2 luglio, nel giorno della Madonna delle Grazie: a Montepertuso dopo il disastro non si sa se c’è qualcuno disposto prendere in mano la situazione. La responsabilità di quello che è successo l’estate scorsa, tuttavia, non da imputare solamente ai fuochi.