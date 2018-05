Positano Montepertuso: Il Ritrovo Restaurant gusto ed eleganza rinnovano la tradizione del posto, dal pesce alla carne c’è ne per tutti i gusti.

Dall’antipasto al dolce fatto in casa, da loro potrai trovare davvero tutto, e di ottima qualità, nel menù anche la scelta per i gluten-free.

Complimenti davvero per aver reso la bellissima location un oasi di colori e di relax un regalo ai sensi ed allo spirito,ed in più famiglia accogliente che fa da scena per sentirsi ancora più coccolarti!

Info e contatti

Via Montepertuso, 77, 84017 Positano SA