Positano, meta da sogno per il matrimonio secondo la top 5 della rivista britannica Elle

La Costa d’Amalfi e Positano sono sempre in cima alle mete da sogno per il matrimonio. Questa volta è il magazine di moda londinese Elle ad inserire la Divina, tra le location mediterranee europee dove coronare il proprio sogno d’amore: l’articolo firmato da Caroline Ferry comprende cinque località tutte balneari, nell’ordine Santorini, Riviera Francese, Costiera Amalfitana, Maiorca e Croazia.

Positano ha catturato l’autrice dell’articolo per il caratteristico paesaggio del “Paese verticale”, la cupola in maiolica della Chiesa Madre dedicata a Santa Maria Assunta, ma soprattutto per il clima spensierato e un po’ retrò, che riconduce agli anni ’50. Positano da sempre ha lo scettro di luogo in cui sorgono gli amori dei vip, ma di recente è diventato di casa per i matrimoni faraonici di magnati.