Positano. In località Liparlati pianta di agave si stacca dal costone e colpisce un ciclomotore

E’ successo oggi pomeriggio, a Positano sulla SS163 in località Liparlati. Una pianta di agave molto grande si è improvvisamente staccata dalla parete rocciosa colpendo in pieno un ciclomotore che transitava in quel momento.

Alla guida del mezzo un ragazzo che, per fortuna, è rimasto illeso, anche se lo spavento è stato grande.

Non si registrano danni a persone o cose. Nessun problema per la viabilità.