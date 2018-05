Positano, le riflessioni di un nostro lettore NCC: “siamo nell’unico comune che controlla gli abusivi, a favore dei regolari”

Un nostro lettore di Positanonews, autista NCC, ci ha inviato una propria riflessione circa la situazione controlli per il pagamento del ticket all’ingresso del centro di Positano. Il lettore, incontrato dal nostro direttore Michele Cinque, ci segnala che grazie a questi controlli fatti sul pagamento del diritto di ingresso al paese, si è ottenuto il controllo sulla regolarità degli Noleggi con conducente: perché è chiaro che gli abusivi che non pagano le tasse, sono gli stessi che pagano nemmeno il biglietto di ingresso per il paese, dice il conducente.

“Positano è l’unico paese che adotta queste misure, – dice l’autista – mentre sia in Costiera Amalfitana che nella Penisola Sorrentina, circolano centinaia di NCC abusivi. Questo va dato atto sia al sindaco di Positano che alla Polizia Municipale, e lo dico da NCC che paga regolarmente l’ingresso al paese. L’unico consiglio che mi sento di dare è che a Positano si devono mettere delle telecamere, come per le ZTL, in modo da vedere se in quella ZTL l’NCC che entra nel paese sia abusivo o meno, e così prenderlo o magari ai Mulini, per fermarlo e identificarlo, o multarlo: tutti coloro che non fanno il biglietto verranno multati, oppure gli abusivi verranno fermati. Molti colleghi questa riflessione non la fanno, perché Positano è l’unico paese che ha controllato gli abusivi e non ci risulta che l’abbiano fatto altri comuni. Eppure gli NCC sono a centinaia”.