Positano, l’assurdo tragitto del bus Sita: studenti lasciati a piedi per privilegiare i turisti

Un assurdo tragitto per far sì che i turisti possano viaggiare comodamente, a discapito dei poveri studenti. Quello che ha effettuato il bus Sita questa mattina a Positano è stato un percorso quantomeno discutibile. Abbiamo ricevuto decine di segnalazioni, infatti, che ci hanno descritto il tutto: pare che il bus che proviene da Sorrento, il quale ha sempre raccolto gli studenti lungo la strada prima di arrivare alla Chiesa Nuova, questa mattina abbia lasciato a terra tutti i ragazzi, bambini compresi. Tutti lasciati a piedi, sia alla Calitta che a Montepertuso, per cosa? Per raccogliere prima i turisti, i quali si sono seduti comodamente, mentre i ragazzi di Positano, con zaini pesanti, hanno dovuto poi viaggiare in piedi fino a scuola. Un comportamento che ci sentiamo di dover definire vergognoso. Speriamo si sia trattato solo di un caso.