Positano, l’acqua salata dell’AUSINO, bollette anche di 2000 euro

Positano, l’acqua salata dell’AUSINO, alcune famiglie ricevono bollette di 2000 euro. In questi giorni stanno arrivando agli utenti positanesi le ‘bollette’ dell’acqua’ nelle quali viene riportato il ‘conguaglio’ calcolato sulle letture effettive dei contatori, mentre nei mesi precedenti si pagavano degli acconti calcolati su consumi presunti, per questo sistema alcune famiglie devono pagare fino a 2000 euro, cifra dovuta ad anni di letture non effettuate. Senza entrare nel merito della politica aziendale dell’Ausino, non ci sembra giusto sovraccaricare le famiglie e le imprese di tali oneri in un mese come maggio, ricco di adempimenti, contributi, inps, inail, acconti Iva ed altro, non sarebbe più giusto effettuare durante l’anno più letture in modo da pagare ‘il giusto’ volta per volta senza pagare tutto insieme alla fine ?

Mettendo mano alla bolletta, vediamo che l’acqua costa al metro cubo da 45 centesimi fino ad 1 euro circa, mentre fogna e depurazione per 45 centesimi circa al metro cubo, sul totale della lettura effettiva vengono calcolati gli oneri di fogna e depurazione, ora per pura ‘coincidenza’ questi costi vengono maggiormente richiesti proprio nei giorni in cui viene assegnata la Bandiera blu per la qualità delle acque…