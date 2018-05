Positano, “La Vita in Diretta” insieme a PositanoNews: in cerca di indizi sulle nozze di Meghan e Harry! Esattamente il direttore di Positanonews Michele Cinque, riferimento nazionale ed internazionale per la Costiera amalfitana e Penisola Sorrentina, è stato in giro con l’eccellente troupe Rai de “La Vita in Diretta” sui passi di Meghan, venuta qui a Positano nel 2016, ed attesa in Costa d’ Amalfi per il viaggio di nozze.

Il percorso è partito dall’albergo Hotel Le Sirenuse, fra i migliori al mondo, dove è stata Meghan con le amiche nel 2016, da qui poi siamo scesi giù sulla spiaggia sulle sue orme, da Lolò l’amico dei Vip a Lucibello boat, la società che ha sempre trasportato vip, attori, reali e non, da qui alla costa di Nerano alla Conca in uno degli angoli piu belli del pianeta. Poi siamo passati alla Cambusa, nel meravigliosto stabilimento l’ Incanto, nella profumi di Positano etc..

di 19 Galleria fotografica Positanonews con la “Vita in diretta”. I nostri sponsor









Domani in rete il servizio… Non perdetelo!