Un ristorante magico che sorge nel luogo più spettacolare e affascinante al Mondo secondo molte riviste americane. Stiamo parlando del “Maestro’s” a Positano, ristorante che nasce nella splendida Villa TreVille. Il posto, come ormai tutti sanno, è stato la dimora del grande regista Franco Zeffirelli: Villa Treville è un esclusivo rifugio-boutique situato all’interno di una spettacolare scogliera affacciata sulle acque cristalline di Positano, uno dei posti più apprezzati al mondo per la sua bellezza.

La struttura è il primo complesso di ville 5 stelle lusso in tutta la Costiera Amalfitana; qui viene dato il massimo risalto e la massima attenzione ad ogni minimo dettaglio, in modo da creare un luogo magico dove poter rilassarsi e ricaricare le energie. Per gli amici statunitensi che vengono in visita nella Divina, questo è il posto più bello del mondo e noi non possiamo che dargli ragione.

Probabilmente nessuno può vantare una location con una vista così spettacolare, unica nel suo genere, che si espande sul Golfo di Positano, difronte all’isola dei Cani citata anche nell’Odissea. Oltretutto, nel posto si respira davvero un’aria unica, non solo per il verde che la circonda, ma anche perché Villa TreVille ha ospitato, oltre a Zeffirelli, anche tanti altri attori e attrici da tutto il mondo. Tanto merito anche al proprietario, Govind Friedland, che ha valorizzato ulteriormente questa magica location.

In una atmosfera così unica, nasce il ristorante “Maestro’s“. Aperto a tutti, anche a coloro che non soggiornano nella struttura, il ristorante in questione è stata una scommessa vinta da tutti. Qui è possibile non solo pranzare o cenare, ma anche bere un drink in compagnia. “Maestro” offre anche la possibilità di mangiare la pizza, eccellente, e quindi rimane un luogo accessibile a tutti. Mangiare al tramonto, qui, è un’esperienza più unica che rara: più che un pasto, qui si viene a vivere un’emozione.

Abbiamo ascoltato in esclusiva anche Maxime Rachel, manager pluripremiato che dopo circa 21 anni di carriera tra le Maldive e la Tailandia, è stato nominato direttore generale del Villa TreVille. .

Via Arienzo, 30 – 84017 Positano (SA) • Tel. +39 (0)89 8122411 •info@villatreville.com