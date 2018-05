Paura a Positano, incendiate due auto Montepertuso – DIRETTA

Erano le 22.40 circa quando si è sentito un forte boato. In via Mons. Vito Talamo, sulla strada che porta a Montepertuso, due auto, per circostanze ancora da accertare, ha preso fuoco. Presenti nei dintorni altre vetture.

Sul posto sono accorse molte persone tra cui i carabinieri, la protezione Civile, per cercare di spegnere le fiamme, che, al momento ancora sono alte.

La circolazione in uscita ed entrata da Montepertuso è stata chiusa per motivi di sicurezza.

Si attendono i Vigili del Fuoco.

