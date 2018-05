Positano, il Comitato si ai fuochi per la festa di San Vito. Incertezza per quelli del 2 luglio a Montepertuso

Il Comitato ci ha riferito, diversamente da come ci era stato detto , che ci saranno i tradizionali fuochi in onore di San Vito, Santo Patrono di Positano che si festeggia il 15 giugno. Non sappiamo dove, il problema era Montepertuso, dove si sono sparati i fuochi , o semplicemente botti, per il santo patrono della perla della Costiera amalfitana, visto che l’anno scorso è successo un disastro proprio in coincidenza dei fuochi artificiali legati alla Festa della Madonna del 2 luglio. Settimane senza pioggia, un vento che sembra già un monito, aveva fatto rinviare i fuochi e da lì scoppio l’incendio,

Restano ancora impressi gli strascichi dell’incendio, capitato in occasione dei festeggiamenti della Madonna delle Grazie, quando l’anno scorso a Montepertuso, generò un incendio, a cui seguì un secondo che portò ad un epocale disastro, visibile paesaggisticamente per tutto l’arco dell’inverno.

Le persone che quest’anno si dovevano occupare dei fuochi, solo per l’uscita della statua del Santo, non si sa se siano disponibili e probabilmente sarà a rischio anche lo spettacolo pirotecnico del 2 luglio, nel giorno della Madonna delle Grazie: a Montepertuso dopo il disastro non si sa se c’è qualcuno disposto prendere in mano la situazione.

La responsabilità di quello che è successo l’estate scorsa, tuttavia, non da imputare solamente ai fuochi. Ma , come già abbiamo suggerito in passato, sarebbe il caso di pensare a spettacoli alternativi come i son e lumiere francesi, spettacoli di luci e proiezioni come succede in tante località turistiche. Oppure usare il mare che presenta meno rischi per gli incendi