Positano come Hollywood, 500 case vacanze anche 4 mila euro a notte. Sopresa Nocelle, supera 1500

Positano perla della Costiera amalfitana, ma anche perla dell’immobiliare in Campania e in Italia. Stando ai prezzi top ricavati dai tantissimi siti che fanno a gara per far e farsi pubblicità anche fra i più cari.

Sono quasi 500 le Case Vacanze, difficile fare un quadro, ma oramai dagli alberghi stellati ai Bed and Breakfast saranno più le strutture ricettive che quelle residenziali . E ci crediamo..

I prezzi, divulgati dagli stessi siti, partono dai circa 4 mila di Villa San Giacomo / Villa degli affreschi, come viene denominata con la stessa fotografia, a 1.600 di Nocelle , Villa Sultana, che rappresenta una vera e propria sorpresa. Nocelle è diventata una realtà residenziale che ha superato abbondantemente la più grande frazione di Montepertuso , anche grazie alla scelta dei residenti di evitare interventi invasivi, come la strada all’interno del borgo ed il Campo sportivo, e allo sviluppo del Sentiero degli Dei da e per Agerola e il panorama che va da Praiano ad Amalfi.

Difficile trovare i prezzi di altre strutture d’eccellenza, come le Torri, dalla Sponda alla Trasita a quella di Fornillo che era di Clavel. Ma sono sicuramente prezzi elevati con presenze di eccellenze, come attori, attrici, vip e anche i reali, qui sono attesi i reali d’ Inghilterra, Harry vorrà vedere il posto di cui tanto si è innamorata con decine di foto su instagram la sua attuale moglie.

Positano come Hollywood allora.

“Non mi sorprende. C’è una crescita che continua da anni, Positano come Hollywood, ne ho parlato proprio su Positanonews – dice Paola d’ Esposito di Progetto Casa Immobiliare -, diversi anni fa. Facile prevedere questa crescita e trovo molto interesse anche all’estero per Positano , Praiano e la Costiera amalfitana in generale, ma anche per le nostre zone turistiche dalla costa di Sorrento a Capri. Positano ha un fascino particolare dovuto sopratutto da una visuale unica al mondo ed i turisti sono estasiati da tale bellezza che bisogna valorizzare”