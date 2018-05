Positano Grande festa alla Chiesa Nuova per l’inaugurazione nuovo Grottino di Raffaele Mandara

Grande festa ieri per l’Inaugurazione del nuovo “Grottino” di Raffaele Mandara alla Chiesa Nuova a Positano . Locale elegante nella sua semplicità, accogliente e confortevole, gli interni originali e una scelta poi radicale di sola cucina tradizionale e genuina “La mia volontà è quella di tornare alle origini della buona cucina del territorio come hanno fatto sempre egregiamente in passato e farlo tornare ad essere luogo di ritrovo – dice Raffaele Mandara -, ora partiremo a pieno ritmo da questo fine settimana poi la mia intenzione è rimanere aperto tutto l’anno” .

Raffaele Mandara, che già ha mostrato la sua bravura, sia in cucina che organizzativa, a “Casa Mele”, ha rilevato la gestione dello storico ristorante “Il Grottino” alla Chiesa Nuova. Luogo di “artisti e scrittori” , che ancora rimpiangono la perdita dell’atmosfera della gestione della famiglia D’Urso, che lo ha tenuto in prima persona per mezzo secolo, è passato a due ristoratori di Agerola e ora torna a un positanese che sicuramente ne farà un luogo di richiamo come ha fatto già con Casa Mele ed è circondato da un grande staff in cucina e sala che sicuramente avrà successo.

Auguri da Positanonews