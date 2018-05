Positano, grande acquisto de “L’Incanto”: ecco Ulisse Capriglione, il top dei pizzaioli in Costiera!

Grandissimo “acquisto”, se possiamo definirlo così, in termini calcistici, da parte de “L’incanto” di Positano. E’ entrato a far parte dello staff, infatti, il grande Ulisse Capriglione, famosissimo pizzaiolo che arriva da “La Taverna del Leone”. Lulù Fiorentino ha deciso di fare le cose in grande e si è assicurato le prestazioni di quello che spesso noi di PositanoNews abbiamo definito il miglior pizzaiolo del territorio.

Una sua grande invenzione è stata la pizza che prima si chiamava “Chitarrina”, poi ha preso il nome di “Taverna” e ora probabilmente verrà riproposta in questa nuova avventura, magari col nome “Incanto”. La pizza di Ulisse Capriglione è per noi imparagonabile alle altre per la sua bontà.

D’altronde Ulisse ha un’esperienza di oltre quarant’anni nel settore: a 13 anni già lavorava a Novara per aiutare la famiglia.

“Io ho capito subito che questo lavoro era la mia vita, anche se all’inizio ho avuto delle difficoltà, credevo di non farcela -ci confessò- Dopo l’esperienza in Piemonte sono tornato in Campania, a Salerno: a 16 anni già facevo 3-400 pizze al giorno da solo”.