Positano, Costiera amalfitana. Giungono continue segnalazioni nella redazione di Positanonews relative a condizioni di degrado a Montepertuso, sopratutto zona “Fontana Vecchia”. Poi continuamente si segnalano getti di rifiuti nell’oasi Vallone Porto da Nocelle e dintorni, una zona protetta . Mentre altri cittadini ci chiedono quando sarà attivata la pulizia del mare. Sentiamo l’assessore all’ambiente Giuseppe Guida “Le nostre squadre sono all’opera su tutto il territorio, dopo l’emergenza dovuta agli incendi e alle alluvioni, non facili da gestire e contenere, stiamo puntando a pulire proprio la zona della Fontana Vecchia” Assessore ma ci sono anche le due auto bruciate in bella mostra “Noi stiamo pulendo quello dove possiamo intervenire come privati, sulla vicenda c’è un’inchiesta della Procura della Repubblica di Salerno in corso, appena disporranno saranno sicuramente rimosse le auto” Segnalano ancora lanci di rifiuti nell’oasi Vallone Porto, zona dove sta ricominciando a rivivere la salamandrina tergiditata e la pinguicola, dopo i disastri “Interverremo duramente contro i trasgressori, al proposito abbiamo una telecamera mobile che sarà piazzata anche a sorpresa nei punti interessati. Le sanzioni non sono solo pecuniarie, ma possono essere anche penali” Come procede l’attività ? “Bene , gli uomini sono impegnati nel paese tutta la giornata. Fanno quel che possono, ma i risultati che stiamo riscontrando sono più che positivi” Pulizia del mare cominciano le preoccupazioni per il possibile inquinamento pelagico “Siamo già all’opera sia sulle spiagge che sul mare, abbiamo fatto una grande giornata di bonifica a mare, mentre verrà predisposto a giorni l’appalto per la pulizia degli specchi acquei.” Come si risolve il problema di chi getta i rifiuti? “Devono rivolgersi al Comune, se vi sono situazioni speciali possiamo trovare un accordo al fine di rendere un servizio migliore per il cittadino. Ma già sono all’opera, basta telefonare. Se vi sono le inciviltà e vengono individuati i responsabili questi saranno sanzionati, ma puntiamo alla collaborazione con i cittadini”