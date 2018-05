Positano paese della fotografia

L’estate non è ancora iniziata secondo il calendario ma a Positano la stagione turistica è oramai avviata. Tante le persone che decidono di trascorrere delle giornate di relax nella splendida cornice della perla della costiera amalfitana, anche in questi giorni in cui il sole sembra fare i capricci. Positano, d’altronde, è ricca di fascino anche in quelle giornate un pochino uggiose e con il cielo coperto, giornate che le regalano un aspetto ancora più romantico e che nulla tolgono al panorama mozzafiato. E in tanti immortalano questi paesaggi con delle foto da mostrare poi ai propri amici e da conservare gelosamente tra i ricordi di una vacanza da sogno in un luogo senza eguali. Anche il mare agitato non ferma la voglia di “scattare”, rischiando di bagnarsi un po’ più del previsto ma… il gioco vale la candela. E quindi… buon relax e buone “foto” a tutti…