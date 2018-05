Positano, ci lascia Maria Guida “La lattaiola”: i funerali domani mattina

Lutto a Positano. Ci ha lasciato, infatti, Maria Guida, conosciuta da tutti in paese per il suo magico latte. “La lattaiola”, come veniva affettuosamente chiamata nel comune della Costiera Amalfitana, era una figura molto nota e amata, che aveva un noto negozio di alimentari nei pressi della scuola elementare. La famiglia Guida è una famiglia storica, di grandi lavoratori, famosa per gli allevamenti di animali a Montepertuso e apprezzati per la produzione di latticini della zona. Tutti hanno portato avanti la propri attività con grande sacrificio ed impegno. Se ne va un altro pezzo di storia di Positano.

A tutta la famiglia le condoglianze da parte della redazione di PositanoNews.