Positano, chiesa piena per la Messa in ricordo di Nico Marra. Le parole di Don Nello Russo

A più di un mese dalla tragedia che ha scosso Positano e Napoli, c’è stata una messa in suffragio del giovanissimo Nicola Marra, scomparso a soli 20 anni.

I genitori di Positano, consapevoli che il terribile lutto poteva colpire una delle loro famiglie, hanno voluto ricordare il giovane napoletano morto nel loro paesino. Vogliamo sottolineare questo: si tratta di un’iniziativa spontanea dei genitori positanesi, in cui le istituzioni non c’entrano nulla.

La messa è stata recitata da Don Nello Russo. Positanonews era presente sul posto, vi riportiamo in estrema sintesi i passaggi fondamentali dell’omelia di Don Nello.

Il prete ha parlato dell’importanza dei valori dell’amicizia e dell’amore: “Dio ci offre l’amicizia più grande, gli amici non vanno mai abbandonati, amatevi l’un l’altro il più possibile. Esiste anche l’invidia e la cattiveria: come colmare la vita di queste persone che vivono di invidia verso il prossimo?”. Nessun riferimento agli amici e alle amiche presenti quella sera con ‘Nico’, anche se indirettamente Don Nello ha fatto capire che se qualcuno della sua compagnia avesse prestato attenzione al ragazzo, probabilmente adesso non staremmo qui a parlarne.

Presente anche la madre del giovane, che in un intervento molto breve ha voluto ringraziare i genitori di Positano per l’iniziativa. Di seguito il video (sul nostro canale YouTube Positanonews TV trovate anche un altro breve filmato con le parole di Don Nello.