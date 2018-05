Positano, Carabinieri fermano auto diretta ad Amalfi per un controllo: a bordo due giovani con una pistola scacciacani

La scorsa notte i Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Amalfi, durante il servizio perlustrativo e di controllo del territorio, hanno deferito per porto abusivo di armi due trentenni (uno di Castellammare e l’altro di Ottaviano) trovati in possesso di un’arma “scacciacani” priva di tappo rosso e assimilabile per peso e fattura ad una vera arma da fuoco.

Durante un posto di controllo sulla SS163 a Positano, i militari hanno fermato un’auto che procedeva a forte velocità in direzione Amalfi. Insospettiti dall’atteggiamento dei due soggetti a bordo, su cui erano emersi numerosi precedenti durante le verifiche dei documenti, hanno effettuato una perquisizione veicolare e personale, rinvenendo sotto il sedile passeggero l’arma.

La pistola “scaccicani” simil modello Glock era stata privata del tappo rosso e di altri elementi di riconoscimento, che la facevano sembrare un’arma vera. È stata quindi sequestrata per le successive verifiche, con la denuncia dei due possessori.