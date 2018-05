Positano capitale della Poesia. Oggi i Moti dell’Anima, ci sarà il poeta Luigi Salustri. Presenti anche scuole di Anzio

Positano, perla della Costiera amalfitana, ma anche capitale della Poesia. Il concorso di poesia ‘I moti dell’anima‘ ideato e curato dall’architetto Maria Rosaria Manzini dell’associazione Posidonia con media partner Positanonews , la testata giornalistica online della Costa d’ Amalfi e Sorrento, è un vanto e un orgoglio per il nostro paese.

Oggi siamo alla decima edizione , una lunga e grande storia che abbiamo appoggiato con entusiasmo dall’inizio, che la Manzini ha condotto con grande cura e impegno, un prestigio per il Comune di Positano che ha sul suo territorio un evento di grande richiamo e di qualità che porta tanto senza sfarzi e costi, ma solo tanto lavoro e impegno da parte degli organizzatori.

Una iniziativa culturale quella di oggi riservata agli alunni degli istituti secondari, che ha visto la partecipazione di giovanissimi studenti di tutta Italia. Con loro ci sarà anche il poeta Luigi Salustri: “Si tratta dell’atto conclusivo di un percorso culturale, svolto durante l’anno scolastico all’interno delle scuole di Anzio, culminato con i toccanti versi dei poeti in erba“.

Ogni scuola ha una pre selezione quest’anno avremo anche studenti da Anzio nel Lazio : Giulia Gargiulo (Riflessioni), Melania Fazi (Quando ti penso), Ciro Acanfora (L’amicizia a colori) per la scuola Acqua del Turco. Francesca Galasso(Notte), Rebecca Stampeggioni (Materiandolando), Flavia Sacripanti (Autunno), Franco Mazzocchi (Tutto complicato), Giulia Pantaleone (Mare) per la scuola Virgilio.

Fra loro e gli altri studenti premiati dalle rispettive scuole verrà scelta dagli stessi piccoli poeti la poesia vincitrice di tutta la manifestazione. Il poeta selezionato si confronterà poi con i grandi con i poeti che verranno da tutta Italia per la selezione dei Moti dell’Anima, la prima manifestazione del genere nata per i poeti con i poeti che decidono fra di loro chi premiare, poi al riconoscimento del pubblico dei poeti è stato affiancato anche un premio della Giuria.

L’organizzazione del Premio a volte è costretta a rinunciare ad ingrandirsi per i tanti partecipanti ed è costretta a delle preselezioni a dimostrazione dell’interesse crescente per questo premio. Anche per questo dallo spazio iniziale della Pinacoteca in spiaggia, una location più elegante, per il crescente numero di partecipanti, è stato necessario spostare l’evento nell’Auditorium della Scuola Media.

Appuntamento a tutti alle 17 nell’Auditorium della Scuola Media in Via Pasitea a Positano per vivere insieme un grande momento di Poesia nella Bellezza.