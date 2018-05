Ancora caos traffico in Costiera Amalfitana. Dopo i disagi riscontrati durante il ponte del primo maggio, quest’oggi altri disagi sono stati riscontrati a Positano, in particolare in zona Calitta: file chilometriche di auto hanno invaso le carreggiate. Alcuni testimoni ci parlano di quasi un’ora per percorrere la strada da Liparlati. Ancora una volta gli abitanti puntano il dito contro i pullman, i quali erano presenti a bizzeffe stamane.