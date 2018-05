Positano è Bandiera Blu 2018 il messaggio del Sindaco De Lucia

Positano è Bandiera Blu 2018

Questa mattina una delegazione di Positano ritira a Roma l’importante riconoscimento. La perla della Costa d’Amalfi vanta uno dei tratti marini più belli d’Italia e la soddisfazione è tanta.

“Positano si conferma città del mare – dichiara il Sindaco, Michele De Lucia -. Anche quest’anno abbiamo ottenuto gli ambitissimi riconoscimenti della Bandiera Blu e Verde, che testimoniano la qualità non solo delle nostre acque, ma anche le eccellenti caratteristiche dei servizi offerti ai turisti e ai residenti. Si tratta di attestazioni di fondamentale importanza per la nostra città, che emerge come unica località della Divina Costiera ad ottenere tali certificazioni, consolidando la sua immagine di perla indiscussa nel panorama turistico nazionale ed internazionale. Siamo orgogliosi che il costante e quotidiano lavoro compiuto dalla nostra Amministrazione venga premiato: occorre sottolineare nuovamente come l’assegnazione della Bandiera Blu abbia luogo dopo una rigorosa e accurata selezione, attraverso l’esame comparato dei dati acquisiti ed elaborati direttamente dalla Fee-Italia relativi alla qualità delle acque, della costa, dei servizi e delle misure di sicurezza, della fruibilità e accessibilità delle spiagge, dell’educazione ambientale. Le nostre Spiagge continuano ad essere il sogno d’Italia e siamo veramente fieri dei primati che la nostra città continua a conseguire”.