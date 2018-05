Positano auguri ad Alessio Fusco, ora è a tempo pieno su Mediaset

Positano, Costiera amalfitana. Da oggi Alessio Fusco lavora a tempo indeterminato per Mediaset, un contratto sospirato ma meritato, visto che da anni già lo vediamo all’opera su programmi nazionali. Noi di Positanonews lo ricordiamo quando parlammo di lavoro in redazione a Piano di Sorrento , un ragazzo già sveglio e in gamba, sopratutto con le idee chiare , intelligente, vivace e simpatico. Quello che ci vuole per “bucare” il video ed avere successo nella vita.. Tanti auguri di cuore Alessio. Uno dei suoi programmi