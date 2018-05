Positano, apre in pieno centro ‘Ohima’, la nuova brasserie della famiglia Collina, un nuovo locale dove accompagnati da birre artigianali e vini di nicchia, prodotti del territorio campano, di prima qualità si fondono armoniosamente per la gioia del palato, una cucina a vista tra cielo e mare. Il luogo ideale dove rifugiarsi , in compagnia della buona cucina

Il nome ohimà è dedicato alla mamma dei titolari Luigi e Francesca Collina, per onorare gli anni di lavoro come sarta svolti nel locale dove è sorta la brasserie, cha una volta era ‘La Collinetta’ negozio di produzione abbigliamento di moda Positano.

La brasserie Ohimà è un locale dove si possono degustare birre artigianali e vini di qualità, accompagnati da piatti preparati con prodotti di qualità, provenienti dalle aziende agricole del territorio.

Ci racconta Francesca : Siamo andati alla ricerca delle piccole aziende artigianali agricole del territorio campano, produzione di formaggi, mozzarelle, salumi, birra, dando la preferenza alla qualità delle materie prime pittosto che alla quantità. Qualità che , aggiungiamo noi, à garantita dal ‘marchio di fabbrica’ Collina.

Gli auguri da parte della redazione di Positanonews

Foto Giuseppe Di Martino