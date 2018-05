Positano: Annalisa De Lucia presenzia il Convegno Nazionale di Psicologia dell’invecchiamento alla Cattolica di Milano

Questa mattina e domani, alla Cattolica di Milano XI Convegno Nazionale di Psicologia dell’invecchiamento

La nostra concittadina la Dottoressa De lucia Annalisa in collaborazione con la Dottoressa Cantarella e la Dottoressa Borella presentano, nel libro la loro ricerca,

Benefici di un training di memoria di lavoro verbale:uno studio su grandi anziani.

La Dottoressa De Lucia Annalisa dopo un anno di duro lavoro svolto a Positano ringrazia gli anziani del suo paese che hanno collaborato con lei.

Il Convegno di Psicologia dell’Invecchiamento ha come obiettivo quello di riunire ricercatori, clinici e operatori che lavorano nell’ambito dell’invecchiamento normale o patologico, per fornire risposte concrete alle esigenze della popolazione che invecchia e dei familiari.

I lavori del Convegno si articoleranno in: Lezioni Magistrali, Simposi, Tavole Rotonde, Comunicazioni Orali e Sessioni Poster.