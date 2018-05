Positano alza bandiera della Croce Rossa. De Lucia “Simbolo di solidarietà ed accoglienza. Nella giornata mondiale ringraziamo i volontari”

Positano, Costiera amalfitana . La città romantica alza la bandiera della Croce Rossa sul palazzo comunale. “Oggi, otto maggio, si celebra la giornata mondiale della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa, una ricorrenza che celebriamo con l’esposizione della bandiera sul nostro Municipio – dice il sindaco Michele De Lucia – , di fianco a quella italiana ed europea, a testimonianza di quanto sia importante il lavoro dei volontari e del personale della Croce Rossa; Nella vita quotidiana, nei momenti di sconforto e difficoltà, vicini alle persone più deboli, ma anche nelle zone di guerra ed in occasione delle calamità naturali, la presenza degli uomini e delle donne della Croce Rossa è sinonimo di quei valori di solidarietà ed accoglienza, rispetto e fratellanza, che devono essere un faro per la nostra società.

E’ doveroso un ringraziamento ai nostri Volontari che, con tanta dedizione ed impegno si prodigano per garantire la salute e la sicurezza di tutti i cittadini e dei nostri ospiti e sono vicini a noi ogni giorno, offrendo il loro tempo e la loro professionalità al servizio del prossimo.”