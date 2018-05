Positano. Da Adolfo, si aprono i battenti.

Laurito. Da Adolfo riapre i battenti. Anche quest’anno pronti ad accogliere le incessanti frotte di clienti provenienti da ogni dove, tutti in cerca del mitico pesce rosso. Emblema indiscusso di un posto che non si dimentica, al contrario, resta tappa fissa per centinaia di visitatori. Un posto che ha conservato la sua identità nel tempo, estraneo a tutti i cambiamenti che stanno pian piano trasformando il paese. Un posto che, risaputamente, ha ospitato numerosi personaggi di fama mondiale, incantati dal fascino del luogo e colpiti dall’amabile follia di chi ci lavora. Un posto che fa breccia nei cuori di tutti coloro abbiano la fortuna di capitarci. Per una zuppa di cozze, un tonno scottato, uno spaghetto col pesto di peperoncini verdi o semplicemente per l’atmosfera unica che si respira, l’autenticitá di un posto che non ha eguali e rappresenta un vero riferimento dell’estate positanese. E gran merito va ai fratelli Bella che continuano a portarne in alto il nome, seguendo una tradizione che dura da più di cinquant’anni e che man mano che il tempo passa, conferma sempre di più la sua notorietà. Il fascino inconsueto della Spiaggia di Laurito e Da Adolfo, sta nell’immutabilità del posto che speriamo conservi nel tempo, così come ha sempre dimostrato.