Portici (NA). Reggia. LA GRAZIA CHE SEDUCE. TABLEAUX VIVANTS.

Articolo di Maurizio Vitiello – TABLEAUX VIVANTS ALLA REGGIA DI PORTICI

SABATO 2 GIUGNO 2018

LA GRAZIA CHE SEDUCE

TABLEAUX VIVANTS ALLA REGGIA DI PORTICI

La grazia che seduce è un percorso di visita guidata che coinvolgerà in maniera innovativa e originale gli spettatori attraverso la rappresentazione artistica dei tableaux vivants.

Un percorso emozionante in cui diversi aspetti artistici si intrecceranno per restituire un’esperienza coinvolgente.

Il pubblico sarà accompagnato in un viaggio ideale attraverso la bellezza e la grazia, assistendo a scene ispirate agli affreschi settecenteschi presenti nelle sale della Reggia di Portici.

Nel suggestivo percorso di visita guidata prenderanno vita personaggi del popolo, della corte e del mito che accompagneranno gli ospiti in un appassionante percorso tra gli spazi del Palazzo Reale di Portici.

La visita consentirà di comprendere la gestualità del corpo nella pittura napoletana del Settecento e, in particolare, nell’opera pittorica di Giuseppe Bonito, grande protagonista di questa stagione artistica alla corte borbonica.

Primo turno ore 17:00 / secondo turno ore 18:00

L’evento si svolgerà negli Appartamenti della Reggia.

Gli spazi visitabili inclusi nel biglietto sono: l’Herculanense Museum e l’Orto Botanico dalle ore 9:30 alle 18:00.

BIGLIETTO INTERO € 12

BIGLIETTO RIDOTTO (dai 6 ai 12 anni) e convenzionati MUSA € 10

DURATA 1 ora circa

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA: 081 2532016 (lun-ven 9,30-13,30) / prenotazioni@centromusa.it

Il MUSA riserverà ai partecipanti all’evento, previa prenotazione, posti a sedere per il concerto serale del Sestetto Stradivari musiche di Brahms e Beer nell’Area della Pallacorda alle ore 20:00

Info: http://www.thesignevent.org

Il primo week end di giugno (venerdì 1°, sabato 2 e domenica 3), in occasione dell’apertura dei Musei del Centro MUSA e dell’evento “The Sign Event” in programma presso l’Area della Pallacorda, saranno allestiti per i visitatori punti di degustazione in un’area interna dell’Orto Botanico.

Maurizio Vitiello