Pompei Scavi della Regio V: Scoperta una nuova casa la Domus dei Delfini

Nuove sorprese dagli Scavi della Regio V. In questi giorni sta venendo alla luce una nuova casa, la Domus dei Delfini, lussuosa e raffinata dimora di fronte alla Casa delle Nozze d’Argento. Finora sono stati rinvenuti affreschi dai colori vivaci, tra cui spiccano numerosi dettagli: un pavone, un pappagallo, una pernice, caprioli, animali fantastici e appunto i delfini che danno il nome alla casa, che probabilmente apparteneva a un notabile della città.

New surprises in the Excavations of the Regio V. During these days a new house is coming to light, the Domus of Dolphins, an elegant and refined residence in front of the House of the Silver Wedding. Brightly colored frescoes have been found, including numerous details: a peacock, a parrot, a partridge and the dolphins that give the name to the house, which probably belonged to a notable of the city.

Foto Sergio Siano