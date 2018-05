Politica Sant’Agnello Sagristani ai Colli, Ora x oggi presentazione, M5S domani conferenza stampa su Che aria Tira

Politica unico comune al voto in Penisola Sorrentina è Sant’Agnello. Positanonews giorno per giorno parlerà degli eventi che gli vengono comunicati

A Sant’Agnello il sindaco Piergiorgio Sagristani presenta ai Colli di Fontanelle la propria compagine nel centro culturale Nuovi Orizzonti “Continua il nostro percorso di presentazione dei candidati della lista”Sant’Agnello Prima di tutto “ – posta Rosa de Martino – ,saremo ai Colli per rendere noto il nostro programma e illustrarvi i prossimi progetti che attueremo nel corso del prossimi cinque anni.Vi aspettiamo” . Sagristani si presenta nella sua roccaforte dove ha Pippotto Coppola come referente, una staffetta con Pasquale Esposito che ha lasciato dopo un lustro , originaria di qui anche l’avvocato Terminiello.

Presentazione della lista civica ORA X SANT’AGNELLO, del Programma Amministrativo e incontro con il Candidato Sindaco Gennaro Rocco e con i candidati al Consiglio Comunale. Presso la sede nel Corso Italia 118. E’ la prima uscita pubblica della compagine e si aspettano faville. Dopo gli scontri con il M5S e la proposta di un faccia a faccia, accettato dal solo Aponte, ci si aspetta un attacco sui temi caldi della pre campagna elettorale.

Fabio Aponte e il M5S hanno già fatto alcune iniziative e banchetti. Sabato un evento che riguarta tutta la Penisola sorrentina. Il MeetUp Penisola Sorrentina amici di Beppe Grillo,

CONVOCA CONFERENZA STAMPA Sabato alle 19 al Marianiello

Per presentare ai giornalisti e a cittadini il nuovo progetto atto a misurare parametri e inquinanti dell’aria, in fase di sperimentazione e sviluppo qui in penisola sorrentina,

“SMART NOSE DUST”.

Relatore:

dott. Mariano Peluso – già consigliere municipalità di Napoli del M5S e tra gli ideatori del programma

Interverranno inoltre:

dott. Fabio Aponte – candidato Sindaco del M5S a Sant’Agnello

dott. Rosario Lotito – già candidato Sindaco del M5S a Sorrento

cap. Salvatore Mare – consigliere comunale del M5S a Piano di Sorrento

dott.ssa Carmen Di Lauro – deputata del M5S

