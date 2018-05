Pimonte, niente funerali per Filippo Sabatino

Una delle notizie di cronaca locale più letta e discussa della settimana che sta per finire è sicuramente quella riguardante l’omicidio di Filippo Sabatino.

Il 33enne è stato ucciso a Pimonte, in via Gesinella, nella notte tra mercoledì e giovedì. Sabatino non era un ‘camorrista di spessore’ ma faceva comunque da autista al boss Di Martino.

Forse la sua brutale uccisione (dall’autopsia è risultato che sono stati sparati verso di lui tre colpi di fucile, di cui due alla testa) è una sorta di avvertimento al clan Afeltra-Di Martino da parte di qualche cosca rivale. Non è un caso che sia avvenuta a pochi metri di distanza dalla casa del ‘boss’. Insomma la classica ‘dimostrazione di forza’ che sa tanto di sfida, in stile camorristico.

La novità è che, terminata l’autopsia, la salma verrà restituita ai familiari, che potranno procedere alla sepoltura. Non ci sarà alcun funerale pubblico, pratica che, come succede quasi sempre in questi casi, è stata vietata dalle forze dell’ordine.

Sale la preoccupazione a Pimonte: non è da escludere una vendetta, visto che tra i camorristi vige, da sempre, da legge ‘occhio per occhio, dente per dente’.