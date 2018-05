Piano di Sorrento Trofeo “Alberto Cadolini” vice il Nautico Nino Bixio . Antonetti “Orgogliosi di questo Istituto”

l porto di Marina di Cassano e di Santa Caterina fra Piano di Sorrento e Sant’ Agnello ha ospitato anche quest’anno Trofeo “Alberto Cadolini” per vele latine e dinghy con scafo e armo in legno. La manifestazione velica, è organizzata dal Comune di Piano di Sorrento, dalla locale Pro Loco Città e dall’Istituto tecnico nautico “Nino Bixio”, si avvale, inoltre, del patrocinio del Coni e dalla Federazione italiana vela , presenti i sindaci Sagristani e Iaccarino, ma sopratutto le tante associazioni veliche da Massa Lubrense a Vico Equense. Grande soddisfazione per il Nautico non solo per la bella riuscita della manifestazione, seguita ogni anno da Positanonews, ma anche per la vittoria del Nautico